Ben Zauzmer, autor del libro 'Oscarmetrics: The Math Behind the Biggest Night in Hollywood’ ('Oscarmetrics: Las matemáticas detrás de la gran noche en Hollywood', en español), publicó un artículo en The Hollywood Reporter en el que, haciendo uso de sus métodos matemáticos, predijo las nominaciones y alguno de los posibles galardonados con una estatuilla en la próxima ceremonia de los Óscar 2020.

No es la primera vez que Zauzmer realiza estos cálculos, ni The Hollywood Reported es el único medio en el que se han publicado estas estimaciones. De hecho, el joven "adivino" de los ganadores de un Óscar, también publicó el artículo en el New York Times y en el Washington Post, entre otros.

En sus predicciones asegura que no influyen sus preferencias personales y que se basa únicamente en cálculos matemáticos: ponderando datos de otros premios a los que también han optado o incluso ganado los nominados y teniendo en cuenta el porcentaje de acierto de predicciones anteriores.

Según las matemáticas de Zauzmer, los ganadores de las categorías más distinguidas de los Premios Óscar 2020 serían los siguientes:

Óscar a mejor película:

Habría cuatro favoritas en esta categoría a mejor película: 'El irlandés', '1917', 'Parásitos' y 'Érase una vez en… Hollywood'. Las mismas que fueron nominadas a otros grandes premios como los BAFTA o el Producers Guild of America, que otorga la asociación comercial de productores de televisión, de cine y de nuevos medios en Estados Unidos.

Según los cálculos del matemático, mostrados en un rango de porcentajes que va desde el 1 al 100%, 'El irlandés' sería la ganadora absoluta con un 99,9 %. La película de Martin Scorsese para Netflix sería la que más posibilidades tendría de llevarse el Óscar en esta categoría, por delante de '1917', que recibe una puntuación de dos décimas menos.

Óscar 2020 a la mejor dirección:

Los directores de las cuatro películas nominadas al galardón anterior también son los favoritos. Entre Sam Mendes, Martin Scorsese, Quentin Tarantino y Bong Joon Ho se encuentre el ganador de esta estatuilla.

Según las puntuaciones del matemático, Mendes, quien ya ganó el Globo de Oro a la Mejor Dirección por '1917', tiene muchas posibilidades de llevarse el segundo Óscar de su carrera. Con un 96,3% de posibilidades, le siguen muy de cerca Martin Scorsese con el 95,9% y Tarantino con el 95,1%.

Mejor actor y actriz protagonista 2020 en Hollywood:

En la categoría masculina de este galardón, Joaquin Phenix se alza como el claro favorito por su papel como el Joker. Además, fue el ganador del Globo de Oro a mejor actor protagonista el pasado mes de enero. La puntuación que recibe el actor estadounidense es del 98,4%. Sus principales rivales son Adam Driver por su interpretación en 'Historia de un matrimonio' y Leonardo DiCaprio por 'Érase una vez en... Hollywood'.

Si hablamos de actrices, Renee Zellweger, quien interpreta a Judy Garland en 'Judy', recibe el porcentaje más alto de llevarse el Óscar (97,2%). Dato impulsado por haber sido la ganadora del Globo de Oro. Asimismo, le siguen Charlize Theron y Scarlett Johansson con el mismo porcentaje (89%), bastante por debajo de la líder de la tabla.

Óscar a mejor actriz y actor de reparto:

Apuesta casi segura en el Óscar a mejor actor de reparto que sería para Brad Pitt por su papel en el filme de Tarantino. El intérprete recibe una puntuación del 99,5% en los cálculos de Ben Zauzmer, sería la primera estatuilla del de Oklahoma. Quedarían a las puertas de este galardón dos grandes rivales: Al Pacino y Joe Pesci, ambos por su intervención en 'El irlandés'.

El Óscar a mejor actriz secundaria lo recogería Laura Dern por su papel en 'Historia de un matrimonio' con un 99,5 % de puntuación. Le siguen Margot Robbie y Jennifer Lopez con un un 93,8 y un 88% respectivamente.

Los mejores guiones (adaptado y original):

Como mejor guion original se coloca en primer lugar y con un 95,1% 'Érase una vez en... Hollywood' de Tarantino. Le pisa los talones el guion de 'Historia de un matrimonio' de Noah Baumbach, con un 93,9%, exactamente igual que 'Parásitos' y sus guionistas Bong Joon Ho y Jin Won Hann.

Los guiones adaptados llegan como nominados los mismos que en los premios BAFTA: 'El irlandés', 'Los dos papas', 'Jojo Rabbit', 'Mujercitas' y 'Joker'. Entre estas cinco candidatas, la que tiene un mayor porcentaje de posibilidades es Steven Zaillian por 'El irlandés' con un 97,1%. Le sigue el guion adaptado de Anthony McCarten por 'Los dos Papas', con un 92,2%, según las puntuaciones de Ben Zauzmer. Ya no queda nada para la 92º edición de los Premios Oscar: ¿será cierto que las matemáticas nunca fallan?