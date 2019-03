María Carrasco gana la Lámpara Minera en el Festival del Cante de las Minas

María José Ruíz Morales 'María José Carrasco' se ha alzado la pasada noche con la Lámpara Minera de la LVIII edición del Festival Internacional del Cante de las Minas (FICM). El máximo galardón del concurso de flamenco más importante del mundo está dotado con 15.000 euros.

El jurado ha otorgado la máxima puntuación a esta aspirante de Los Palacios y Villafranca de Sevilla por su completo recital, donde ha ejecutado de forma magistral la minera. Carrasco pasó por La Unión en 2004, 2005 y 2006 siendo finalista aunque no ha sido hasta 2018 cuando ha alcanzado la gloria de la Lámpara Minera.

La sevillana ha confesado que "ahora mismo estoy en una nube. Me acuerdo de tantas y tantas personas que me han ayudado". La cantaora se ha hecho popular por un tocado de romero con el que ha actuado las dos noches "fíjate que esta vez ha sido la única vez que se me ha olvidado, pero me lo ha prestado una vecina de aquí y mira que suerte".

La Lámpara Minera 2018 ha asegurado que ha sentido una magia y una conexión especial con el público de La Unión ya desde la noche de la semifinal y reconoce la importancia de este premio.