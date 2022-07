Millones de personas han aplaudido en los últimos días la reivindicadora reflexión que ha realizado en redes sociales la actriz Florence Pugh poco después de recibir numerosísimas críticas por lucir un traje de Valentino que visibilizaba con mucha elegancia sus pechos. La intérprete, conocida por sus papeles en 'Midsommar' o 'Mujercitas', ha reconocido en su cuenta de Instagram que era consciente de que "no había forma de que no hubiera un comentario al respecto, fuera negativo o positivo".

"Me emocionaba ponerme este vestido, no estaba nerviosa. Ni antes, ni durante ni incluso después", ha arrancado Pugh, que ha entrado directamente en el meollo de esta cuestión: "Ha sido interesante ver y presenciar lo fácil que resulta para los hombres destruir totalmente el cuerpo de una mujer, en público, con orgullo, para que todo el mundo lo vea". La actriz recuerda que esto "no es la primera vez" que le sucede a una mujer, y seguramente "no será la última vez que una mujer escuche a extraños opinar sobre su cuerpo".

Para Pugh, lo "preocupante es ver cómo de vulgares pueden ser los hombres" en esta cuestión: "Muchos me han dicho de forma agresiva lo decepcionados que estaban por mis 'tetas pequeñas', o que debería avergonzarme por tener un 'pecho plano'". Y a ellos ha respondido la intérprete, que ha confesado que a ella, personalmente, no le ha afectado: "Ahora estoy feliz con todos los "defectos" que no podía soportar ver cuando tenía 14 años. Pero he vivido en mi cuerpo durante mucho tiempo".

"Ahora soy plenamente consciente del tamaño de mis pechos y no les tengo miedo", ha añadido Pugh, que cree que el problema en este caso es el contrario: "Lo preocupante es: ¿por qué le tienen tanto miedo a los pechos? ¿Pequeños? ¿Largos? ¿Al izquierdo? ¿Al derecha? ¿Solo uno? ¿Quizás ninguno?". Frente a estas actitudes machistas, Pugh se ha mostrado "muy agradecida por haber crecido en un hogar con mujeres muy fuertes, poderosas y con curvas". Y ha añadido: "Fuimos criadas para encontrar el poder en los pliegues de nuestro cuerpo".

La actriz ha concluido su mensaje, al que ha acompañado con diversas fotos del vestido de Valentino por el que le han llovido muchos comentarios machistas, con una opinión tajante: "Crece. Respeta a la gente. Respeta los cuerpos. Respeta a todas las mujeres. Respeta a los humanos. La vida será mucho más fácil, te lo aseguro. Y todo por dos lindos pezones".