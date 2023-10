"Para celebrar a toda mi gente latina y nuestra esencia". Así presenta en Instagram el cantante colombiano Manuel Turizo su nuevo tema, en colaboración con una famosa marca de cosméticos, 'Elf cosmetics', lanzado por sorpresa hace apenas unas horas, aunque ya acumula miles de reproducciones en las plataformas digitales.

El tema lleva por nombre 'Ojos. Labios. Cara', en referencia a las siglas en inglés de 'eyes, lips, face', que coincidan con el nombre de la firma de maquillaje. "Tus ojos dicen lo que tus labios callan. Siento que to' se para si te miro a la cara. Me dañaste la mente, ya no se repara. Empezamos otra vez pa' que no acabara", reza el estribillo.

El videoclip cuenta con una coreografía que a buen seguro plagará las publicaciones en redes sociales de los próximos meses. Así suena (y se baila) 'Ojos. Labios. Cara'.