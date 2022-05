Madonna, que está inmersa en plena promoción de su nuevo disco de versiones, ha decidido llamar a las puertas del Vaticano a ver si alguien le abre. La cantante, que de por sí tiene una relación muy tensa con la Iglesia Católica, ha dado el primer paso para entablar una conversación con el papa Francisco.

Cabe recordar que Madonna ha sido acusada de "blasfemia" por la institución, debido a sus vídeos musicales y actuaciones subidas de tono a lo largo de los años. Sin embargo, parece que ahora la reina del pop quiere tender la mano a la iglesia.

En un tuit, ha etiquetado directamente al jefe de la Iglesia Católica y se puede leer lo siguiente: "Hola @Pontifex Francis - Soy una buena católica. Lo juro. Quiero decir que no juro. Han pasado varias décadas desde mi última confesión. ¿Sería posible encontrarnos un día para discutir algunos asuntos importantes?"

Haciendo una referencia a su historia con la institución, añade en el tuit: "He sido excomulgada 3 veces. No me parece justo. Saludos, Madonna".

Una relación tormentosa

Hace más de 30 años del lanzamiento de 'Like A Prayer' un de los temas de la cantante que más enfadado desencadenó en la Iglesia. Madonna se enfrentó a críticas y censura por el contenido erótico y la ambigua letra de la canción, así como por las escenas del vídeo musical.

Nuevo disco de versiones

Madonna ha anunciado la publicación de dos nuevas recopilaciones de remezclas. Un nuevo álbum para celebrar décadas de grandes éxitos en las pistas de baile. Ya que la estadounidense ha hecho historia al convertirse en la primera artista que acumula cincuenta números uno en la lista Billboard Dance Club.

La reina del pop ha reunido sus temas favoritos en un álbum que llevará el título 'Finally Enough Love: 50 Number Ones' y que incluye algunas versiones que nunca se habían publicado.