El Festival Mad Cool 2019 vuelve a Madrid los días 10, 11, 12 y 13 de julio. Este año, abre con una jornada especial, la Welcome Party 2019, que por primera vez en la historia se celebra en el propio recinto: el Espacio Mad Cool de Valdebebas-Ifema. No obstante, la entrada para la Welcome Party se adquirirá de forma independiente al resto. Cada día habrá varios escenarios desde los que se podrá disfrutar de música de géneros que van desde el indie hasta el trap.

Destacan las actuaciones de Rosalía, reconocida ya como estrella internacional; el icónico cantante de rock Iggy Pop; o la banda británica The Cure. El cartel de este año acoge tanto a las propuestas más actuales y frescas como a artistas de largo recorrido, ofreciendo así una gran oferta a los asistentes.

Las entradas puede adquirirse en puntos de venta online, con envío de pulsera a domicilio, así como en puntos de venta físicos. Los menores de ocho años podrán acceder gratuitamente al festival, siempre que vayan acompañados de un tutor legal. A partir de 16 años, los menores pueden acudir solos con su correspondiente entrada. Habrá consigna para mochilas y bolsos pequeños.

Miércoles 10 de julio - Welcome Party

Escenario Mad Cool

17:30-18:10 h. The Amazons

19:00-20:00 h. Metronomy

21:10-22:10 h. Rosalía

23:20-00:30 h. Bring Me The Horizon

Escenario Madrid Te Abraza

18:15-18:55 h. Don Broco

20:05-21:05 h. The cat empire

22:15-23:15 h. Lykke Li

Escenario Consequence of Sound

17:30-18:05 h. The gulps

18:55-19:35 h. Fusa Nocta

20:25-21:10 h. Whispering Sons

22:05-22:50 h. The Parrots

23:45-00:30 h. Griz

Escenario Mondo Sonoro

18:10-18:50 h. Favx

19:40-20:20 h. Anier

21:15-22:00 h. Viagra boys

22:55-2340 h. Blake

Jueves 11 de julio

Escenario Mad Cool

18:35-20:45 h. Tash Sultana

22:30-00:00 h. Bon Iver

01:30-02:45 h. Vampire Weekend

Escenario Madrid Te Abraza

18:25-19:25 h. Nao

20:55-22:20 h. Ms. Lauryn Hill

00:10-01:20 h. Noel Gallagher's High Flying Birds

02:55-04:45 h. The Chemical Brothers

Escenario Comunidad de Madrid

18:30-19:15 h. Lewis Capaldi

19:55-20:55 h. La Dispute

21:35-22:40 h. Iggy Pop

23:45-00:50 h. Perry Farrell's

01:35-02:45 h. The Hives

Escenario The Loop

18:30-19:50 h. Photay

20:10-21:10 h. SG Lewis

21:25-22:40 h. Jasss

22:50-23:50 h. Tokimonsta

00:00-01:15 h. Kaytranada

01:25-02:55 h. Disclosure DJ Set

03:00-04:30 h. Charlotte Dewitte

Escenario Consequence of Sound

18:35-19:15 h. Pierce Brothers

19:55-20:35 h. Molina Molina

21:25-22:05 h. Foxing

23:05-23:50 h. Amber Mark

00:45-01:30 h. Rews

02:10-02:55 h. The Snuts

Escenario Mondo Sonoro

18:00-18:30 h. Gentleman Clef

19:20-19:50 h. Sheafs

20:40-21:20 h. Kokoshca

22:10-23:00 h. Let's Eat Grandma

23:55-00:40 h. Haiku Hands

01:35-02:05 h. Red Gurd

Viernes 12 de julio

Escenario Mad Cool

19:10-20:20 h. Sharon Van Etten

22:00-23:20 h. The National

01:15-02:35 h. Vetusta Morla

Escenario Madrid Te Abraza

18:00-19:00 h. Palace

20:30-21:50 h. Miles Kane

23:35-01:05 h. The Smashing Pumpkins

02:45-04:00 h. Empire of the Sun

Escenario Comunidad de Madrid

18:10-19:10 h. Rolling Blackouts C.F.

19:35-20:35 h. American Authors

21:05-22:05 h. Marina

22:35-23:35 h. Alma

00:10-01:10 h. Vince Staples

01:50-02:50 h. Wolfmother

Escenario The Loop

18:50-20:00 h. Saoirse

20:10-21:10 h. Tourist

21:30-22:30 h. George Fitzgerald

22:45-23:55 h. Haai

00:00-01:20 h. Mall Grab

01:25-02:55 h. Eric Prydz

03:00-04:30 h. Helena Hauff

Escenario Consequence of Sound

18:35-19:15 h. Valeras

19:55-20:35 h. Himalayas

21:30-22:15 h. Milk Teeth

23:10-23:55 h. Black Midi

00:45-01:30 h. The Slow Readers Club

02:10-03:00 h. Demob Happy

03:00-04:30 h. DJ TBC

Escenario Mondo Sonoro

18:00-18:30 h. Sofi Marston

19:20-19:50 h. Staytons

20:40-21:25 h. Sophie Hunger

22:20-23:05 h. Sex Museum

00:00-00:40 h. CAriño

01:35-02:05 h. Yazz X B-Mywingz

Sábado 13 de julio

Escenario Mad Cool

18:10-19:00 h. Johnny Marr

20:20-21:30 h. Gossip

23:10-01:25 h. The Cure

03:10-04:30 h. Years & Years

Escenario Madrid Te Abraza

19:10-20:10 h. Cat Power

21:40-23:00 h. Prophets of Rage

01:45-03:00 h. Robyn

Escenario Comunidad de Madrid

18:40-19:30 h. Bear's Den

20:05-21:05 h. Jorja Smith

21:45-22:45 h. Mogwai

23:50-01:00 h. The 1975

01:35-02:35 h. Greta Van Fleet

03:10-04:10 h. Carpenter Brut

Escenario The Loop

18:50-20:10 h. Alizzz

20:15-21:35 h. Dr. Rubinstein

22:00-23:15 h. Jon Hopkins live

23:30-01:05 h. Bonobo dj set

01:20-02:40 h. Rone

02:55-04:30 h. Avalon Emerson

Escenario Consequence of Sound

18:35-19:15 h. Lala Lala

20:05-20:50 h. Le Butcherettes

21:45-22:30 h. Parquet Courts

23:20-00:05 h. Yonaka

00:45-01:25 h. Black Honey

02:15-02:55 h. Pip Blom

03:00-04:25 h. DJ TBC

Escenario Mondo Sonoro

18:00-18:30 h. Tirano

19:20-20:00 h. Mitú

20:55-21:40 h. The Twilight Sad

22:35-23:15 h. Delaporte

00:10-00:40 h. Salio

01:30-02:10 h. Doble Capa