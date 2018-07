"Machista, cobarde y sabandija", la respuesta de Eva Amaral a un hombre que le llamó "zorra"

INSULTADA POR UN ESPECTADOR

La cantante Eva Amaral ha respondido a un hombre que, durante un concierto, le llamó "zora". "No consentí que este patán se adueñara de la fiesta pero ya en frío, lo siento, no me lo como. ZORRA sí, MaciZORRA. Tú dentro de este zoo no eres más que una sabandija", ha afirmado en su cuenta de Instragram. Durante el concierto, en Radio 3, la cantante hizo oídos sordos al despectivo comentario y continúo con su actuación.