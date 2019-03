Lou Reed, sin "Photoshop"

"Son piezas únicas en sí mismas", ha dicho sobre estas 32 imágenes de gran formato, de las que dice no haber hecho uso de la posproducción digital, unidas por un difuso nexo común, que no es cronológico sino "emocional, de color" y que, según él, componen "un poema sin palabras".

Precisamente, "Rimas" es el nombre de esta muestra que, tras pasar por París y Fráncfort, podrá verse en la Cineteca del Matadero de Madrid, ocasión que ha aprovechado el intérprete de "Heroin" para acercarse a la capital española, donde ofrecerá además una lectura poética de entrada libre en el Teatro Español ( día 17 a las 13.00 horas).

Quizá en esa cita ofrezca un tono más expresivo que el utilizado en su rueda de prensa, monocorde, críptico y conciso, que solo ha abandonado para preguntar a los fotógrafos por sus técnicas de trabajo y para sorprenderse por "los doscientos disparos" que podían llegar a realizar "para quedarse solo con una toma".

Su obra la conforman imágenes de la naturaleza, ruinas captadas en los albores como "prendidas en fuego", construcciones de edificios atraído por "la fuerza de sus líneas" y retratos de conocidos a los que eligió por "la pureza de sus almas", algo que encuentra "profundamente bello".

Defiende que, para él, todas las manifestaciones artísticas en las que ha probado suerte (también se define como poeta, guionista, actor y pintor) obedecen a "un mismo impulso, el de crear" y que, en el caso de la música y la fotografía, que empezó a cultivar en los años 60, está al mismo nivel.

"Estoy igualmente satisfecho con ambas, lo hago por mí, porque quiero, así que ambas me hacen feliz", cuenta. Con 40 años de trayectoria a la espalda, que han dejado su huella, Reed es responsable de decenas y decenas de discos entre los facturados como directos, colaboraciones (el reciente "Lulu" junto a Metallica), los de sus inicios con The Velvet Underdround (se acaba de reeditar el primero, "The Velvet Underground and Nico", de 1967) y de su etapa en solitario, con clásicos como "Transformer" (1972).

Su visita a España se ha producido con un sabor agridulce, ya que debía incluir también un concierto, anulado porque, según la organización del mismo, el huracán Sandy, que azotó la costa este de EE.UU., produjo desajustes y retrasos en el transporte de la infraestructura necesaria para su correcto desarrollo.