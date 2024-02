Cuando caiga el telón por última vez, en principio será en junio y de gira, 'Adictos' sumará más de 400 representaciones desde su estreno en 2022. Lola Herrera, Ana Labordeta y Lola Baldrich regresan a Madrid, de nuevo al Teatro Reina Victoria, con este texto dirigido por Magüi Mira con el que reflexionar sobre las nuevas tecnologías, la ética y los valores como motor del avance social.

'Adictos' regresa a Madrid tras una gira de año y medio. ¿Cómo ha reaccionado el público teatro a teatro?

Lola Herrera. Hemos conectado con esta historia. En el teatro es importante recorrerte España, el país, con todo lo que he hecho en mi vida me he recorrido siempre España, sus teatros, para conocer a su público. Con esta obra hemos ido haciendo nuestro trabajo, un trabajo de tres actrices que defienden la función, que la cuidan y la miman. Entre nosotras hay mucha complicidad y eso también se transmite. Vamos de sitio en sitio encantadas de la vida, con los teatros llenos y con una aceptación preciosa de la función y de nuestro trabajo.

Tratan un tema de actualidad como son las nuevas tecnologías, incluso la inteligencia artificial. La tecnología al servicio del ser humano. ¿Se dará algún día la vuelta a la tortilla y será el ser humano el que esté al servicio de la tecnología?

Lola Baldrich. A la gente le abrimos un melón de debate y de reflexión, cuando salen se marchan hablando de ello de manera generacional, padres con hijos, nietos con abuelos… Hacemos reflexionar. Cuando nos esperan tras la función siempre nos lo dicen: 'Es una obra muy interesante', '¡Qué verdad!' o incluso '¡Qué miedo!'. Y es que es casi un thriller.

Ana Labordeta. Todo tendría que estar al servicio del ciudadano: la ciencia, la política, la información, pero estamos en un momento en el que el propio ser humano es complicado y retorcido, tenemos ahí una parte oscura. Al final las cosas terminan siendo de todo menos para el interés y el bienestar del ciudadano, y de eso también habla la función.

Ana Labordeta: "Ver a Lola Herrera siempre es una delicia, una lección de interpretación encima de un escenario"

¿Por qué hay que ver 'Adictos'?

Lola Herrera. Por ver a tres mujeres defendiendo unos caminos hacia una verdad, o una realidad que están distorsionando. Tres mujeres unidas con tres personajes muy distintos, pero sintonizados en un momento determinado para cumplir con un fin, que es reivindicar que las mujeres también podemos hacer cosas importantes en la humanidad, además de parir.

Ana Labordeta. Ver a Lola Herrera siempre es una delicia, una lección de interpretación encima de un escenario, y eso es muy importante. Además, es una función que te hace reflexionar sin demasiada oscuridad sobre un momento actual. Es necesario escuchar lo que dice esta función para que cada uno, después, reflexione y haga lo que quiera y pueda.

Lola Baldrich. Hay que ir al teatro, es uno de los últimos reductos de lo humano, para sentir como lloran, como respiran, hacen silencios y se escuchan las actrices. Tampoco hay que perder la oportunidad de ver a una de las grandes que nos quedan y por mucho tiempo, como es Lola Herrera, con dos escuderas, que tampoco están mal (sonríe). 'Adictos' brilla porque hay un entendimiento casi aceitoso de cuidado en el escenario. Es pasar una buena tarde y una invitación a oír palabras interesantes que nos hagan reflexionar.

Denunciar los abusos sexuales

Cada vez conocemos más casos de abusos sexuales a mujeres en la industria del entretenimiento, siempre han estado ahí. Ahora se alza la voz y se denuncia.

Ana Labordeta. Era necesario e imprescindible, ya era hora. Hay que hacerlo como mucha gente lo está haciendo, con veracidad. En mi caso he tenido mucha suerte, no me ha pasado nunca, pero sí conozco casos muy cercanos, es una realidad.

Lola Herrera. Llevo más de 60 años en la profesión, cuando llegué no era una cosa descarada pero se sabía, así he tenido bastante suerte, o quizá esta cosa de Valladolid, seca, en mi educación todo era un peligro. Hubo un empresario de un teatro en Madrid que durante muchísimos años llamaba a las chicas a su despacho y les enseñaba sus cosas. Esto es conocido y sabido por toda la profesión. En general, antes no se conocían estos abusos, porque para que se sepa, se tiene que contar.

Lola Herrera: "La dictadura dejó huella en todos los aspectos, en esa época las mujeres pudimos caminar muy poco"

Y ahora se cuenta. ¿Qué ha cambiado?

Lola Herrera. Ha cambiado que las mujeres hemos dado pasos de gigantes. La dictadura dejó huella en todos los aspectos, en esa época las mujeres pudimos caminar muy poco, más bien desandábamos. Después hemos ido dando pasos, pasos y más pasos hasta llegar a un punto maravilloso, lo que no me parece una maravilla es que siga habiendo ese machismo que mata a mujeres porque un hombre no consigue controlarla como hacía antes. En vez de dejar marchar, matan.

Política y teatro

Dado el giro de la conversación nos gustaría saber su opinión sobre la actualidad política del país. ¿Cómo lo ven?

Lola Herrera. De políticos no sé si hablar, no porque no tenga mi opinión, que la tengo. Cuando los políticos hablen del teatro, yo hablaré de la política. En general, aunque hay excepciones, la inmensa mayoría de ellos no nos echa cuentas para nada, nada más que para llamarnos titiriteros. Pero vamos, que el país no se va a romper.

Lola Herrera: "El que nos gobiernen unos u otros es un problema de todos. La gente cuando va a echar la papeleta tiene que saber las consecuencias"

Para llamarles titiriteros y para censurar, porque parece que la censura ha vuelto.

Lola Herrera. Si se dan pasos en contra de lo recuperado y pasos hacia atrás, lógico que vuelva. Hay que reflexionar, la gente tiene que pensar, esto es un problema de todos, el que nos gobiernen unos u otros es un problema de todos. La gente cuando va a echar la papeleta tiene que saber las consecuencias, no es que me cae simpático éste u otro, tienes que saber las consecuencias aproximadas, hay unas tendencias que están muy claras y no podemos retroceder, no podemos retroceder, te lo dice una que nació un año antes de la guerra.

Imaginaban que iban a vetar obras de teatro por el simple hecho de que los actores salgan en ropa interior o haya un beso entre dos personas del mismo sexo.

Ana Labordeta. Escuchando lo que piensan, lo que opinan y lo que venían haciendo, era obvio que iban a censurar todo lo que no les gusta.

Lola Herrera. Su teoría es volver a los pololos para hacer gimnasia, eso es lo que le espera a la gente que tire por ese camino.

Ana Labordeta. Lo que sí pedimos a los políticos es que no hagan tanto ruido, hay mucho, mucho, mucho ruido. El ciudadano no está para eso. La vida ya es complicada de por sí como para tener que aguantar su ruido, eso no es hacer política.

Lola Baldrich: "Hay que reflexionar profundamente por qué están volviendo los extremos. ¿Se trata de un estar harto de la población por desafección?

Contra ese ruido qué mejor que consumir cultura para generar una sociedad crítica que sepa hacia dónde va.

Lola Herrera. Sí, y viendo el telediario también se pueden tomar decisiones. Hay como un adocenamiento a la hora de votar. Los ciudadanos de a pie tenemos una gran responsabilidad de lo que ocurra en el país, para bien y para mal. No hay que ir a votar por votar. Por interés propio debemos pensar qué queremos. Hay políticos que tienen buena mesura y buen tono, un tono medio que se agradece.

Lola Baldrich. Hay que reflexionar profundamente por qué están volviendo los extremos. ¿Se trata de un estar harto de la población por esa desafección? Y es que los políticos, por lo general, se han vuelto las estrellas del momento, con sus fotos, sus discusiones, los debates, el insulto, los improperios…

Lola Herrera. Y las grandes mentiras, es casi enfermizo, es una perversión muy lamentable.

Reconocimientos a toda una trayectoria

Lola, más de 70 años de una exitosa trayectoria en teatro, cine y televisión. En marzo recibirá el Premio a Toda una Vida de la Unión de Actores y Actrices, y hace unos meses recibió el Premio Talía de Honor de la Academia de Artes Escénicas. ¿Qué siente cuando los compañeros le reconocen su trabajo? ¡Incluso recibirá la Biznaga 'Ciudad del Paraíso' en el Festival de Cine de Málaga!

¡Es lo más! Porque nadie sabe lo que es la profesión mejor que un compañero, por eso estos reconocimientos para mí son tan valiosos. Ellos saben que este trabajo es muy duro, por eso lo gradezco muchísimo y me hace muchísima ilusión. Pero vamos, que esto es ya por mi edad, casi por eliminatoria, ha llegado ese momento… he tenido premios a lo largo de mi vida porque hice mucha televisión y hubo una época que daban muchísimos premios, y ahora, mira, en el cine también me han acogido y me van a mimar con la Biznaga de Málaga, un premio muy especial, estoy contenta.