Liam Gallagher, Iván Ferreiro y Charli XCX se incorporan al nuevo cartel del Dcode Festival

No son las únicas confirmaciones: Miss Cafeína y La Femme se unen también al cartel. Las nuevas bandas se unen a Interpol, que interpretará su primer álbum, "Turn On The Bright Lights", Band of Horses, The Kooks, Milky Chance y Carlos Sadness.

A todos ellos, ha informado la promotora en una nota, se unirá "más adelante" un artista "sorpresa". Las entradas para el festival saldrán a la venta el próximo 7 de abril, a un precio de 55 euros más gastos. Hasta esa fecha se pueden adquirir a 48 euros más gastos en www.dcodefest.com, www.livenation.es y www.ticketmaster.es.