La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha concedido este martes la Medalla de Honor al cantautor Joan Manuel Serrat, su más alta distinción. El cantautor ha asistido a la entrega, en la sede de la SGAE en Madrid, y ha bromeado con que le han concedido la medalla por "viejo". "Me la dan porque soy viejo. Bueno, es así. La vida tiene un discurrir... Me hace muy feliz", ha expresado, agradeciendo la medalla. La Junta Directiva de la Sociedad General de Autores y Editores ha decidido por unanimidad conceder la mayor distinción de la entidad al cantautor catalán. Con este reconocimiento, SGAE agradece la contribución a la sociedad civil de creadores relevantes.

El cantautor se despidió definitivamente de los escenarios el pasado 24 de diciembre tras dar su último concierto en el Palau Sant Jordi de Barcelona. En la entrega de la medalla, ha mostrado su agradecimiento a todos los que le han permitido dedicar su vida a escribir canciones y a cantarlas. "Las canciones son la vida. Me siento feliz de que hayan acompañado a la gente y las hayan hecho suyas a su manera, a veces descubriéndome cosas nuevas que las han enriquecido. Soy muy feliz de haber dedicado mi vida a escribir canciones y cantarlas, cosa que sigo haciendo en privado, como aquel presidente. Y en público, cuando me apetece y lo requiere la oportunidad y la amistad", ha dicho.

El acto ha reunido a familiares, amigos y compañeros de profesión del autor, como Ana Belén, Víctor Manuel, Estrella Morente, Carmen Linares, Joan Amargós, Lolita, Montxo Armendáriz, Coti, Marwán, Tomatito e Iñaki Gabilondo, entre otros. Serrat (Barcelona, 1943), que ha jugado a calibrar el peso de la medalla, ha dado también las gracias a todos los compañeros que ha tenido a lo largo de su carrera, "los que están aquí hoy conmigo, a los que no están y a los que se han ido", así como "a la gente, los anónimos desconocidos que me han permitido hacer de este mi oficio y cantar mi vida".

"Esta medalla me la dan porque soy viejo", ha bromeado, antes de seguir con su reflexión: "La vida tiene un discurrir y estoy muy contento de haber llegado hasta aquí y de poder subir las escaleras. No me gusta mucho el camino al que lleva, pero como sé que es irremediable, he decidido sacarle todo lo bueno que pueda". En el acto celebrado este martes en la sede de la SGAE en Madrid, Antonio Onetti, presidente de la sociedad, ha sido el primero en el turno de palabra y ha definido y justificado la medalla a Serrat por haberse convertido este en "un clásico".

"Un clásico de verdad, al margen de cánones y de aprobaciones oficiales, es aquel que nos cambia irremediablemente, aquel que se convierte en parte íntegra de nuestro ser, aquel que nos acompaña como un fiel amigo al que siempre podemos consultar en situaciones de crisis", ha precisado. La SGAE agradece con la Medalla de Honor la contribución a la sociedad civil de creadores relevantes, una definición que se adapta fielmente a quien en castellano y catalán ha escrito algunas de las canciones más relevantes, entre ellas, 'Mediterráneo', elegida por una votación popular auspiciada por la revista Rolling Stone como la mejor de la historia de la música en español.