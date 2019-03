Jason Malachi, la voz que podría estar detrás del disco póstumo de Michael Jackson acusado de ser falso

¿ENGAÑÓ LA DISCOGRÁFICA CON EL DISCO DEL REY DEL POP?

El disco póstumo de Michael Jackson suena a él pero muchos de sus seguidores están convencidos de que no: afirman que esa voz no es la suya. Una fan encargó a un perito un estudio de las canciones que dio como resultado que esa voz no era de Michael. Jason Malachi versionó un tema del rey el pop y cautivó a miles de seguidores, ahora es el principal sospechoso de haberse hecho pasar por él.