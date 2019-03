Sin Quincy Jones, Michael Jackson no hubiera sido el rey del pop

Antes de continuar, rebobinemos, porque, por increíble que parezca, todavía hay gente que no conoce al bueno de Quincy.

Quincy nació en Chicago un catorce de Marzo de 1933, acaba de cumplir 84 años. Hiperactivo e imbatible, retirarse no es precisamente algo que entre en sus planes. Músico, compositor, productor de cine y televisión, récord Guinness con 79 nominaciones a los Grammy y ganador de 27.

Cuando vivió en Seattle fue trompetista de Lionel Hampton, y más tarde, en Nueva York, su idilio con el jazz lo relacionó con gigantes como: Thelonious Monk, Charlie Parker o Miles Davis. Como arreglista, ha colaborado con: Duke Ellington, Herbie Hancock, Aretha Franklin, Henry Mancini, Dinah Washington o Louis Armstrong, por citar sólo unos cuantos.

Suyos son los temas para: 'Ironside', 'Raíces', 'The Bill Cosby Show' o para películas como: 'A sangre fría', 'The italian job' o 'La huida'.

De hecho, fue el primer compositor afroamericano de bandas sonoras. Big Bang Bossa Nova es uno de mis favoritos y uno de sus mejores trabajos, pero también produjo discos para Ray Charles, Ringo Starr, Donna Summer, George Benson, Frank Sinatra, e incluso Barbra Streisand. Soul. Jazz, Funk, Pop, nada se le resistía.

Fue también el productor ejecutivo de 'El príncipe de Bel-Air'. El currículum de este hombre es tan impresionante como infinito, y esto es sólo el 10%, el resto lo encontraréis en 'Q: The Autobiography of Quincy Jones'.

Quincy Jones y Michael Jackson | Agencias

Motown era historia, The Jackson Five, ahora, The Jacksons, producían sus propias canciones en Philadelphia Internatinal Records de Huff & Gamble, famosos por el sonido Philadelphia.

Mientras tanto, Jacko buscaba productor para su primer disco en solitario, pero esto ya te lo he contado. Cuatro singles Top Ten en USA, dos de ellos número uno y disco de Oro.

Con 'Off the wall', según cuenta Quincy en el documental de Spike Lee, 'Michael Jackson's Journey from Motown to Off the Wall', quería: “matar el género, pero matarlo por las buenas”.

Y lo lograron, cerraron los 60 por todo lo alto con uno de los LP´s más exitosos de la historia y uno de los mejores de la música disco. 'Don't Stop 'Til you get rnough' o 'Workin' day and night' eran obra del propio Michael, pero el alma de la fiesta era Rod Temperton, recientemente fallecido.

Temperton fue el creador de hits como: 'Off the wall', 'Burn this disco out', 'Rock with you', 'The Lady in My Life', 'Babe be mine' o 'Thriller'.

Thriller, de Michael Jackson | Agencias

Thriller no sólo fue la segunda colaboración entre Quincy y Michael, Thriller lo fue todo: el álbum más vendido de la historia, la consagración de Jackson como rey del pop, el videoclip más cool del mundo, un videoclip, por cierto, con voces de ultratumba de Vincent Price y dirigido por el director de 'Un Hombre Lobo Americano en Londres', John Landis.

Estaba claro que habían re-formulado el videoclip como pieza de arte y arma publicitaria. Por sacarle un pero a aquella época, el audiolibro basado en E.T y narrado por el propio Jacko, un horror, como la propia película de Spielberg.

Bad, de Michael Jackson | Agencias

Bad fue la tercera colaboración. A todos nos viene a la mente el videoclip de Martin Scorsese en el que Michael y sus macarras de diseño bailaban en la estación de metro de Hoyt-Schermerhorn en Brooklyn.

Es inevitable acordarme de Fat, la parodia que hizo el humorista Yankovic, chequeadla.

Michael Jackson | Agencias

Tres discos, tres hitos de la música y la cultura pop y miles de personas, sobrias y borrachas, haciendo el Moonwalk y gritando el famoso falsete, mientras se llevan la mano a los genitales. Todo, lo bueno y lo malo, es gracias o por culpa de estos dos genios llamados Michael Jackson y Quincy Jones...