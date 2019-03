John Wayne Gacy, el payaso real que secuestró, violó y asesinó a 33 niños en el que se basó 'It'

El payaso Pennywise es un fijo en todas nuestras pesadillas, y ahora ha vuelto a las pantallas para hacernos temblar de nuevo como niños. Porque es precisamente de eso, de miedos infantiles, de lo que se alimenta la extraña criatura que acecha a los jóvenes de Derry cada 27 años.

¿Pero qué tienen los payasos para que nos den tanto miedo? Barbara Muschietti, productora de 'It', asegura que "lo que más distancia a la gente de los payasos es que tienen la cara oculta". Y eso que en su afán de aterrorizar a los niños, llega a convertirse en aquello que más miedo les provoca.

Fue Stephen King quien inventó este personaje para su novela hace treinta años, pero su creación se basó en un relato más terrorífico: la historia real de John Wayne Gacy, ejecutado en 1994 por haber secuestrado a 33 jóvenes a los que después violó, torturó y asesinó. Era payaso y Pogo era el nombre artístico que usaba para que le contrataran en fiestas de cumpleaños para niños.

"Los miedos de la infancia no se superan", ha expresado Andy Muschietti, director de 'It'. Pero en 'It' no todo son sustos. "La tensión tiene que ser a fuego lento", continúa el director de la película. "También te da momentos en los que uno permita que la audiencia se relaje", ha explicado la productora.

El cóctel ideal para que el espectador se convierta en un niño más, se enganche con el misterio y acabe gritando del susto en la butaca.