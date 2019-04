Isaiah Acosta, el joven sin mandíbula que se convirtió en rapero, nominado a los premios inspiradores de la BBC

Isaiah Acosta nació sin mandíbula, por lo que nunca ha podido hablar, pero ha buscado ser escuchado de distintas maneras. Una de ellas, escribiendo letras para canciones de rap, lo que le ha valido una nominación a los premios 'Outlook Inspirations 2018'.

"El haber sido nominado ha sido una inspiración y un honor, todavía no puedo creer que sea parte de esta lista. Me siento bendecido porque la gente me escuche y conozca mi historia", escribió por medio de su teléfono Isaiah, quien acaba de cumplir 18 años y está por graduarse.

El caso de este joven de raíces mexicanas que vive en Phoenix, Arizona, fue catalogado como de interés humano y de talla internacional por 'Outlook Inspirations', una iniciativa de la cadena pública de radio y televisión del Reino Unido BBC.

"Estoy feliz y orgullosa, mi hijo ha vivido un proceso muy largo, ha pasado por muchos procesos médicos y todavía le falta mucho por superar", dijo Tarah Acosta, madre de Isaiah. Recordó que desde que nació su hijo tuvo problemas de respiración por no haberse desarrollado la mandíbula.

Hoy no puede comer ni respirar sin ayuda artificial. Además, presentó un cuadro médico conocido como "situs inversus", lo que significaba que todos sus órganos principales están en el lugar equivocado. Tarah reconoció que ha sido muy difícil el proceso, pero aseguró que desde niño Isaiah demostró una fuerza contra las adversidades que motiva a toda la familia.