'I was made for lovin' you' de Kiss, 'Like a virgin' de Madonna y otros clásicos odiados por sus creadores

El maquillaje glam, presente; el contenido sexual, también presente. Pero esos coros y esos ritmos más propios de la música disco que del Heavy metal han hecho que Gene Simmons, cantante y bajista de Kiss, odie el cásico 'I was made for lovin' you'.

En palabras textuales, "se ve forzado a cantar como una abuela", aunque parece que una abuela bastante moderna. El tema, que llegó a vender un millón de copias cuando salió en 1979, se ha convertido en una de sus canciones insignias.

Algo bastante fastidioso para Simmons que sí que admite sacarle partido cuando tiene que tocarla en algún festival. La razón: ver a millones de 'heviatas', con sus melenas al viento saltar al ritmo de música disco.

A simmons nunca le gustó 'I was made for lovin' you', mientras que a otros les ha pasado que de cantar tanto un tema han llegado a aborrecerlo. Eso le pasó a Madonna, que no soporta escuchar 'Like a virgin' y mucho menos cantarla.

Otro hit que ha sobrepasado incluso a la fama de la propia banda es 'Creep', y quizás esa haya sido la razón por la que Radiohead reniegue de ella. Ya no la tocan ni en directo y los fans que van a verles se quedan con las ganas.

'Smell like teen spirit' fue un clásico desde el mismo momento en que salió en 1991. Sin embargo, a Kurt Cobain tampoco le parecía para tanto y llegó a confesar en la revista 'The Rolling Stone' que sentía vergüenza al tocarla.

Y hasta Led Zeppelin ha renegado de su 'Stairway to heaven', un tema que Robert Plant llegó a definir como una canción de boda.

A Plant, como a Simmons, a Madonna o Thom York les mandamos este mensaje: lo sentimos, pero habéis creado un monstruo que ahora tiene vida propia... y a nosotros nos encanta.