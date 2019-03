Los hosteleros de Navarra esperan un lleno este fin de semana

FIN DE SEMANA DE SAN FERMÍN 2014

Llevan siete días, pero en Pamplona las ganas de fiesta no cesan. “Aquí hasta el lunes no se tira la toalla”, afirma uno de los turistas a los micrófonos de laSexta Noticias. El ritmo y la música no faltan las 24 horas del día. Las calles y los bares están abarrotados a pesar de la lluvia que ha caído. Cojan fuerzas porque todavía queda mucho por delante.