El hilo de Twitter sobre el silencio de las mujeres de 'Love Actually' que hará que no vuelvas a ver esta tierna película navideña de la misma manera

Desde su estreno allá por 2003 'Love Actually' se ha convertido en un clásico navideño a la altura de predecesoras como 'Solo en casa' y es considerada un símbolo del cine romántico más allá de la emblemática 'An affair to remember', en la que los protagonistas no llegan a encontrarse en el Empire State por un trágico accidente.

Es difícil encontrar una persona que al mencionar el título no sonría y diga suspirando cuánto le gusta esa película. Algunas de sus escenas más famosas como la confesión del amor no correspondido al personaje de Keira Knightley han sido recreadas y versionadas en múltiples ocasiones; peticiones de matrimonio incluidas.

El poeta y dramaturgo Ernesto Filardi estaba entre esas personas y así lo llegó a manifestar en un artículo hasta que ahora dos años después de escribirlo y tras –dice – "leer y escuchar a más mujeres" se ha dado cuenta de una cosa: en 'Love Actually' las mujeres prácticamente no hablan y es más da la impresión de que no tienen nada que decir. Filardi ha argumentado sus apreciaciones sobre cada una de las tramas en un hilo en Twitter. En todos los casos, no se sabe qué sienten o piensan las mujeres protagonistas de las diferentes historias.