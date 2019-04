Meryl Streep, Greta Gerwing, Agnès Varda... las nominadas reivindican que los Oscar lleven el nombre de una mujer

El dorado tío Oscar cumple 90 años nueve décadas en las que de las mujeres se ha hablado más por sus estilismos en la alfombra roja, que por su trabajo en la gran pantalla.

Pero con los movimientos feministas 'MeToo' y 'Time's Up' de fondo, se prevé una gala reivindicativa por los derechos de las mujeres.

"Estamos en la Hollywood post Harvey Weinstein. Respecto a las mujeres, han conseguido entrar en categorías que eran más dominadas por hombres", destaca Janire Zurbano, redactora de Cinemanía.

En toda su historia, solo cinco mujeres han optado a recoger la estatuilla a mejor dirección. Y solo una la consiguió: Kathryn Bigelow en 2009. Greta Gerwig, podría ser la siguiente por Lady Bird.

"Tomar el control y no solo como escritoras o directoras, sino también como productoras ejecutivas...", declara la directora Greta Gerwig.

Nominación inédita en mejor fotografía. Han tenido que pasar 90 años para ver a una mujer seleccionada en esta categoría: Rachel Morrison.

"Es nuestro turno. Es tiempo para las mujeres. Igual significa igual", asegura Patricia Arquette, quien denunció la desigualdad laboral con el Oscar en la mano. Y desde entonces la situación apenas ha mejorado con solo un 8% de directoras entre las 100 películas más taquilleras de 2017.

Meryl Streep es otra de las figuras clave de estos Oscar, en la piel de Katharine Graham, editora del 'Washington Post', que se enfrentó a la Casa Blanca en una época en la que no había mujeres en puestos directivos.

"Las mujeres seguían siendo un poco invisibles y el foco de la historia se centró en los hombros de esta mujer en particular", explica Streep. "Luchamos para defender a las mujeres para darles fuerza, dignidad, honor...", afirma Agnès Varda, nominada al Oscar a mejor documental.

Dejar de ser un escaso porcentaje en la industria del cine y que la famosa frase 'And the Oscar goes to' lleve el nombre de una mujer.