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Premios Tecnológicos

Fundación Telefónica lanza sus premios tecnológicos para reconocer iniciativas que impulsan el talento joven español

La tecnología y el talento articulan estos premios, divididos en seis categorías vinculadas a los grandes vectores que están definiendo el presente y el futuro de la digitalización.

Fundación Telefónica lanza sus premios tecnológicos para reconocer iniciativas que impulsan el talento joven español Fundación Telefónica lanza sus premios tecnológicos para reconocer iniciativas que impulsan el talento joven españolFundación Telefónica

Fundación Telefónica lanza la primera edición de sus Premios Tecnológicos, una iniciativa que nace con la vocación de reconocer trayectorias e iniciativas que impulsan el talento joven español y contribuyen al progreso de una manera humana, inclusiva y con propósito. Estos galardones cuentan con una dotación de 150.000 euros y están alineados, según la fundación, con el "papel institucional que Telefónica y su Fundación desempeñan como reflejo de su compromiso social y cultural para contribuir a construir una sociedad más digital y que impulsa oportunidades de desarrollo e innovación para todos".

Señalan que la tecnología y el talento son los ejes sobre los que se articulan estos premios, divididos en seis categorías vinculadas a los grandes vectores que están definiendo el presente y el futuro de la digitalización. La iniciativa, que se presentará en otoño, no solo reconocen el talento y desarrollo tecnológico, sino que ponen en valor la capacidad para generar impacto real, orientar el cambio, acelerar la innovación y dar respuesta a los grandes retos de nuestro tiempo.

Enrique Goñi, presidente de Fundación Telefónica, afirma que estos premios "nacen para reconocer y proyectar el talento como motor real de transformación". "Queremos apoyar a quienes, desde la tecnología, están construyendo soluciones con impacto y mejorando la vida de las personas. Con esta iniciativa, que se suma al proyecto Becas Fundación Telefónica, reforzamos nuestro compromiso con la sociedad y con el desarrollo del talento, conectándolo una industria europea más competitiva, ética y capaz de liderar el futuro", añade.

La primera de las categorías con el componente digital como eje central es el arte digital, prácticas artísticas vinculadas a la tecnología que "han alcanzado una madurez que trasciende la mera novedad técnica para situarse en el terreno de la reflexión crítica, la experimentación estética y la producción de conocimiento".

Después está el Internet de las cosas, galardón que "premia soluciones basadas en soluciones avanzadas de conectividad que integren sensores de nueva generación, dispositivos conectados y sistemas autónomos capaces de captar, interpretar y actuar sobre el entorno con alto grado de precisión, fiabilidad e inteligencia".

En cuanto a la robótica, también "está redefiniendo la relación entre tecnología y entorno físico, permitiendo la automatización inteligente de tareas y la interacción directa con el mundo real, tanto con las personas como con otras máquinas", un área que también recibe un galardón.

El galardón de las humanidades "reconoce a pensadores, tecnólogos, investigadores y divulgadores, que contribuyen a humanizar la innovación, aportando marcos de comprensión que ayudan a la sociedad a interpretar los cambios en curso". Por último, el de la comunicación "reconoce la capacidad de comunicar el impacto de la innovación de una manera rigurosa, clara y precisa".

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