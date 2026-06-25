Fundación Telefónica lanza sus premios tecnológicos para reconocer iniciativas que impulsan el talento joven español

La tecnología y el talento articulan estos premios, divididos en seis categorías vinculadas a los grandes vectores que están definiendo el presente y el futuro de la digitalización.

Fundación Telefónica lanza la primera edición de sus Premios Tecnológicos, una iniciativa que nace con la vocación de reconocer trayectorias e iniciativas que impulsan el talento joven español y contribuyen al progreso de una manera humana, inclusiva y con propósito. Estos galardones cuentan con una dotación de 150.000 euros y están alineados, según la fundación, con el "papel institucional que Telefónica y su Fundación desempeñan como reflejo de su compromiso social y cultural para contribuir a construir una sociedad más digital y que impulsa oportunidades de desarrollo e innovación para todos".

Señalan que la tecnología y el talento son los ejes sobre los que se articulan estos premios, divididos en seis categorías vinculadas a los grandes vectores que están definiendo el presente y el futuro de la digitalización. La iniciativa, que se presentará en otoño, no solo reconocen el talento y desarrollo tecnológico, sino que ponen en valor la capacidad para generar impacto real, orientar el cambio, acelerar la innovación y dar respuesta a los grandes retos de nuestro tiempo.

Enrique Goñi, presidente de Fundación Telefónica, afirma que estos premios "nacen para reconocer y proyectar el talento como motor real de transformación". "Queremos apoyar a quienes, desde la tecnología, están construyendo soluciones con impacto y mejorando la vida de las personas. Con esta iniciativa, que se suma al proyecto Becas Fundación Telefónica, reforzamos nuestro compromiso con la sociedad y con el desarrollo del talento, conectándolo una industria europea más competitiva, ética y capaz de liderar el futuro", añade.

La primera de las categorías con el componente digital como eje central es el arte digital, prácticas artísticas vinculadas a la tecnología que "han alcanzado una madurez que trasciende la mera novedad técnica para situarse en el terreno de la reflexión crítica, la experimentación estética y la producción de conocimiento".

Después está el Internet de las cosas, galardón que "premia soluciones basadas en soluciones avanzadas de conectividad que integren sensores de nueva generación, dispositivos conectados y sistemas autónomos capaces de captar, interpretar y actuar sobre el entorno con alto grado de precisión, fiabilidad e inteligencia".

En cuanto a la robótica, también "está redefiniendo la relación entre tecnología y entorno físico, permitiendo la automatización inteligente de tareas y la interacción directa con el mundo real, tanto con las personas como con otras máquinas", un área que también recibe un galardón.

El galardón de las humanidades "reconoce a pensadores, tecnólogos, investigadores y divulgadores, que contribuyen a humanizar la innovación, aportando marcos de comprensión que ayudan a la sociedad a interpretar los cambios en curso". Por último, el de la comunicación "reconoce la capacidad de comunicar el impacto de la innovación de una manera rigurosa, clara y precisa".

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