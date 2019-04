La Fiscalía recurre la absolución de Ramoncín en el caso SGAE

El Ministerio Público ha presentado el recurso por infracción de ley contra la resolución dictada el pasado 12 de enero por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, que consideraba que la salida de fondos de la entidad a favor del músico obedeció a proyectos que eran "reales" y no "hipotéticos", como sostenía la acusación.

La SGAE no se personó en este procedimiento como acusación particular al considerar que "no existió ninguna ilegalidad en la contratación de servicios por los que se remuneró" a 'Ramoncín' cuando era socio de la entidad.

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal absolvió hace unos días al músico y al exdirector general de la Sociedad Digital de Autores (SDAE) José Luis Rodríguez Neri de los delitos de falsedad documental y apropiación indebida, por los que la Fiscalía pedía sendas penas de cuatro años y diez meses de cárcel.

El tribunal también terminó exculpando al exdirector de los Servicios Jurídicos de la SGAE Pablo Hernández Arroyo, para quien la Anticorrupción pedía dos años y nueve meses de prisión por apropiación indebida; y al ex director general de SGAE y exconsejero de la filial digital Enrique Loras, que se enfrentaba a dos años de cárcel por este mismo delito.

El tribunal consideró que la prueba "no es suficientemente concluyente ya que deja un margen de duda suficiente y razonable sobre la verdadera intención y participación en los hechos de los acusados" y que no se pueden descartar "otras posibles versiones" a la sostenida por el fiscal José Miguel Alonso, quien habló de negocios "hipotéticos" para sacar dinero de la entidad de la manera "más fácil y rápida posible".