El Festival Internacional de Benicássim 2019 tendrá lugar los días 18, 19, 20 y 21 la localidad castellonense de Benicàssim, Comunidad Valenciana. El FIB contará con cuatro escenarios distintos desde los que se podrá disfrutar de la mejor música pop, indie, rock y electrónica. Son cabeza de cartel Fatboy Slim, concido dj y pionero del género big beat; la estrella indie internacional Lana del Rey; la banda estadounidense de rock Kings of Leon; y el grupo español Vetusta Morla.

Este festival, caracterizado por su eclecticismo, lleva celebrándose desde 1995 y es uno de los eventos musicales más importantes de España. Las entradas pueden comprarse a través de la plataforma online Ticketmaster y en los puntos de venta físicos, que son Carrefour, FNAC y Halcón Viajes. Podrán cambiarse por pulseras en el Hall de la entrada principal del Recinto.

Los asistentes podrán alojarse en diferentes lugares. Aquellos que elijan acampar podrán hacerlo en dos sitios: el Campfest y el Villacamp. El primero es la opción más cercana al recinto. Los abonos que festival que incluyan camping dan acceso a esta zona. El segundo es el camping VIP, situado en la ciudad y conectado al festival con autobuses regulares. Para acceder a él hará falta tener un abono (con campping incluido) y una entrada específica para el Villacamp. En ambos podrá optarse a las tiendas Glamping con reserva previa.

En el festival habrá tres localizaciones con consignas, dos en el Campfest y una en el Villacamp. Podrán reservarse durante los siete días de apertura del camping o durante los cuatro días de conciertos, y se podrá acceder a ellas las 24h. En las zonas de acampada también habrá otros servicios como supermercado y mercado, bares y puntos de comida, áreas con sombra o puntos de carga para móviles.

Jueves 18 de julio

Escenario Carrefour

19:40-20:20 h. Novio Caballo

20:40-21:20 h. Fontaines D.C.

21:40-22:30 h. Marina

23:00-00:00 h. Kodaline

00:30-01:30 h. Action Bronson

02:00-03:30 h. Fatboy Slim

Escenario South Beach Pool Party

20:00-21:00 h. Queens In The North DJs

21:00-22:30 h. Toribio y Delito DJs

22:30-00:00 h. Miqui Brightside (DJ set)

00:00-01:30 h. Rocío Saiz

01:30-03:00 h. Nando Costa

Viernes 19 de julio

Escenario Las Palmas-Radio 3

19:50-20:30 h. The Big Moon

21:00-21:50 h. Superorganism

22:10-23:00 h. The Hunna

23:30-00:30 h. The 1975

01:00-02:30 h. Lana del Rey

03:00-04:00 h. Gorgon City (Live)

Escenario Carrefour

19:30-20:00 h. Artista Carrefest

20:20-21:00 h. The Blinders

21:30-22:30 h. Yellow Days

23:00-00:00 h. Gerry Cinnamon

00:30-01:30 h. La M.O.D.A.

02:00-03:00 h. Krept X Konan

03:15-05:15 h. Totally Enormous Extinct Dinosaurs (DJ set)

Escenario Thunder Bitch

20:00-20:40 h. Barny Fletcher

21:00-21:45 h. Bifannah

22:05-22:50 h. Gus Dapperton

23:10-23:55 h. Monterrosa

00:15-01:00 h. Mavi Phoenix

01:15-03:15 h. OR:LA

03:30-05:30 h. Ochoymedio DJs

Escenario South Beach Pool Party

20:00-21:00 h. Esto No Es Kansas DJs

21:00-22:30 h. Fiesta Exilio

22:30-00:00 h. Brizboy

00:00-01:30 h. Miss Deep'in

01:30-03:00 h. Carlos Bru

01:30-03:00 h. Rocket DJ

Sábado 20 de julio

Escenario Las Palmas-Radio 3

19:40-20:10 h. Kokoshca

20:30-21:20 h. You Me At Six

21:40-22:30 h. Blossoms

23:00-00:30 h. Kings Of Leon

01:00-01:45 h. AJ Tracey

02:00-04:00 h. Bakermat

Escenario Carrefour

19:30-20:00 h. Artista Carrefest

20:20-21:00 h. Peaness

21:30-22:30 h. Belako

23:00-00:00 h. Jess Glynne

00:30-01:30 h. Klangkarussell

02:00-03:00 h. Joakim

03:15-05:15 h. Bawrut

Escenario Thunder Bitch

20:00-20:40 h. Alien Tango

21:00-21:35 h. Sea Girls

22:05-22:50 h. La Zowi

23:10-00:00 h. Carolina Durante

00:15-01:35 h. Project Pablo

01:45-03:15 h. Cora Novoa

03:30-05:30 h. Buenavista + Perotutehasvisto + Fuego DJs

Escenario South Beach Pool Party

20:00-21:00 h. Cheries DJs

21:00-22:30 h. César Andión (Special 90s set)

22:30-00:00 h. Intronauta DJ

00:00-01:30 h. El Goma

01:30-03:00 h. DJ Pegatas

01:30-03:00 h. Wisemen Project

Domingo 21 de julio

Escenario Las Palmas-Radio 3

19:50-20:30 h. Disco Las Palmeras!

21:00-21:50 h. Cherry Glazerr

22:20-23:10 h. George Ezra

23:40-00:40 h. Franz Ferdinand

01:10-02:30 h. Vestusta Morla

03:00-04:00 h. Hot Dub Time Machine

Escenario Carrefour

20:15-21:00 h. Cariño

21:30-22:30 h. Soleá Morente & Napoleón Solo

23:00-00:00 h. Ezra Furman

00:30-01:30 h. Octavian

02:00-03:00 h. Black Lips

03:15-05:15 h. Fjaak (DJ set)

Escenario Thunder Bitch

20:00-20:40 h. Sundown Wolves

21:00-21:45 h. Paigey Cakey

22:00-22:50 h. Cupido

23:10-00:00 h. Mueveloreina

00:15-01:35 h. CC:Disco!

01:45-03:15 h. DJ Seinfeld

03:30-05:30 h. Edgar Kerri + Mygal X (Cha Chá Soundsystem) + Miqui Brightside DJ Set

Escenario South Beach Pool Party

20:00-21:00 h. Optigan1

21:00-22:30 h. Helsinkipro DJs

22:30-00:00 h. Vitala

00:00-01:30 h. Nat Vegas

01:30-03:00 h. La Rosa Narcótica

01:30-03:00 h. Oscarmina + Käfer