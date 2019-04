Fernando Trueba: "Soy español, amo a este país y vivo en él porque me gusta y quiero"

El cineasta Fernando Trueba ha hablado en una entrevista en Espejo Público sobre la polémica surgida tras su discurso tras recoger el Premio Nacional de Cinematografia 2015 en el que dijo que no se había sentido español "ni cinco minutos". Dice que esas declaraciones se "sacaron de contexto".

Además dice que España está en un momento de "mucha crispación" donde los medios buscan "desesperadamente audiencia": "A veces hasta se propician debates donde no hay nada que debatir. Es un momento un poco histérico".

Afirma que sus palabras fueron en clave de humor para hacer reír al público y ha lamentado que sigan usándolas para atacarle. "Yo amo este país y vivo aquí por elección, porque me gusta, no porque me hayan condenado como a los cubanos que no les dejan salir, lo que quería decir en mi discurso es que el nacionalismo es malo, que todos los nacionalismo son malos. Una cosa es tener sentimiento nacionalista y otra que ames a tu país", afirma.