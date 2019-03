Una Feria del Libro optimista en cuanto a las ventas llega a su ecuador en Madrid

La Feria del Libro del Madrid llega a su ecuador en un año en el que parece que ha habido más ventas y desde lugo, más público. Y todo esto es posible gracias a la presencia de los autores. Pero en esta Feria del Libro hay de todo.



Primerizos como Adriana Abenia o Carlos del Amor, autor de 'La vida a veces', que revela "He firmado a mi portada", tras haber firmado al niño que aparece en la portada de su libro.



Y otros no tan primerizos como Manel Loureiro, autor de 'El último pasajero' quien se muestra sorprendido, "hay gente que hace pacientemente la cola y cuando llega te hace una foto y se va".



También los hay que firman a pares, como Javier Sierra, autor de 'El maestro del Prado', que confiesa "lo de las firmas tiene una física muy particular: necesito un rotulador de un grosor determinado, de un peso determinado porque son muchas horas firmando".



Miguel Ángel Revilla, que ha acudido para firmar su ejemplar 'Nadie es más que nadie' no tiene ningún problema a la hora de firmar. "Estoy entrenando", declara.

Tantos los autores noveles como los más consagrados son los que dan vida a esta feria.