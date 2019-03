Fallece Tommy Ramone, batería del grupo punk 'The Ramones'

Tommy Ramone, batería del grupo ‘The Ramones’, ha fallecido a la edad de 62 años en Nueva York. Ramone, enfermo de cáncer, nació en Budapest (Hungría) y es el último de los originales ‘The Ramones’ en morir.

Joey Ramone, originario de Queens y que cuenta con su propia calle en Nueva York, formó el legendario grupo de punk en 1974 junto a sus amigos John Cummings, más conocido como Johnny Ramone y que también murió de cáncer en 2004, y Douglas Colvin o Dee Dee Ramone, quien falleció por una sobredosis en 2002.

La banda, que incluyó después a los baterías Tommy y Marky Ramone se disolvió en 1996 tras el tour "Lollapalooza", pero el legado que dejaron con canciones como "I Wanna Be Sedated", "Judy Is a Punk" o "Beat the Brat" les convirtió en uno de los más míticos nombres del punk.