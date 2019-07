Fíjense en esta chica caminando por la calle, yendo a un concierto de 'Parchís'. ¿No ven nada extraño? Probamos a pasarlo a cámara lenta. Sí, parece que va hablando con un teléfono. Baja la mano, y ahí sigue, un objeto rectangular que aparenta ser un teléfono.

Todo correcto, de no ser porque esto está grabado en los años 30 y entonces no existían los móviles. El primero no se inventó hasta 40 años después.

Internet dice que podría tratarse de un viajero en el tiempo, pero no es el único. Con o sin Delorean, revisando imágenes del pasado observamos que los viajeros en el tiempo se han colado incluso en una película, en 'El Circo', de Chaplin. Está rodada en 1928, pero en ella también hay una mujer hablando tranquilamente por la calle con algo pegado a su oreja.

Aunque no hace falta irse tan lejos. Atentos a esta pelea de 1995 en las vegas entre Mike Tyson y Peter McNeeley. Hubo mucha expectación. Tanta que alguien quiso inmortalizar el momento y se cuela, detrás de Tyson, con lo que parece un móvil con cámara. Ojo, porque el primero se inventó en el 2002, siete años después del combate.

Está claro que ningún caso son móviles. Son desde cámaras compactas hasta simplemente un gesto malinterpretado. Pero este objeto se ha vuelto tan cotidiano en nuestras vidas, que nuestra mente nos juega malas pasadas. Pero qué bonito es pensar que los viajes en el tiempo son posibles.