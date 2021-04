Uno de los Oscar 2021 se viene para España. El español Sergio López-Rivera, junto a Mia Neal y Jamika Wilson, se ha hecho con el Oscar al mejor maquillaje y peluquería en la 93.ª edición de los premios de la Academia de Hollywood por su trabajo en 'La madre del blues'.

La cinta, protagonizado por Viola Davis y Chadwick Boseman, se impuso en esta categoría a las otras cuatro nominadas: 'Emma', 'Hillbilly, una elegía rural', 'Mank' y 'Pinocho'.

Dirigida por George C. Wolfe, 'La madre del blues' es un drama musical biográfico basado en la obra de August Wilson, ganador de dos premios Pulitzer, ambientado en el Chicago de los años veinte donde la tensión y la temperatura aumentan en el transcurso de una tarde de grabación mientras un grupo de músicos espera a la rompedora y legendaria madre del blues, Ma Rainey (Viola Davis). Después de llegar tarde a la sesión, la orgullosa Ma mantiene un encarnizado pulso con su agente y su productor blanco por el control de su música. Mientras la banda aguarda en la claustrofóbica sala de ensayos del estudio, el ambicioso corneta Levee (Chadwick Boseman) -interesado por la novia de Ma y decidido a dejar su impronta personal en la industria musical- desata en sus compañeros un torrente de historias que revelan verdades que cambian para siempre el curso de sus vidas.

Esta es la lista completa de ganadores:

Mejor película

'Nomadland'.

Mejor director/a

Chloé Zhao ('Nomadland').

Mejor actor

Anthony Hopkins ('The Father').

Mejor actriz

Frances McDormand ('Nomadland').

Mejor actor de reparto

Daniel Kaluuya ('Judas and the Black Messiah').

Mejor actriz de reparto

Yuh-jung Youn ('Minari').

Mejor filme de animación

'Soul'.

Mejor guion adaptado

Christopher Hampton y Florian Zeller, por 'The Father'.

Mejor guion original

Emerald Fennell, por 'Promising Young Woman'.

Mejor película internacional

'Another Round' (Dinamarca).

Mejor canción original

'Fight for You' ('Judas and the Black Messiah'). Música de H.E.R. y Dernst Emile II. Letra de H.E.R. y Tiara Thomas.

Mejor banda sonora original

'Soul' (Trent Reznor, Atticus Ross y Jon Batiste).

Mejor sonido

'Sound of Metal' (Nicolas Becker, Jaime Baksht, Michelle Couttolenc, Carlos Cortés y Phillip Bladh).

Mejor vestuario

Ann Roth, por 'Ma Rainey's Black Bottom'.

Mejor cortometraje de animación

'If Anything Happens I Love You'.

Mejor cortometraje de acción

'Two Distant Strangers'.

Mejor fotografía

Erik Messerschmidt, por 'Mank'

Mejor largometraje documental

'My Octopus Teacher', de Pippa Ehrlich y James Reed.

Mejor cortometraje documental

'Colette'.

Mejor montaje

Mikkel E. G. Nielsen, por 'Sound of Metal'.

Mejor maquillaje

Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal y Jamika Wilson, por 'Ma Rainey's Black Bottom'.

Mejor producción artística

'Mank' (Donald Graham Burt y Jan Pascale)

Mejores efectos especiales

Andrew Jackson, David Lee, Andrew Lockley y Scott Fisher, por 'Tenet'.