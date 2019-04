Nathan Testa tiene 15 años y es la segunda vez que cumple su sueño de tocar con Bruce Sprinsteen

THE BOSS REPITE INVITADO EN BRISBANE

Con 15 años puede presumir de haber compartido escenario con Bruce Springsteen. El australiano Nathan Testa cumplió de nuevo su sueño al tocar junto a The Boss en Brisbane, Australia, ayudado de una llamativa pancarta: "Me he saltado las clases y me siento fatal. ¿Puedo tocar 'Growing Up' contigo?" Pero lo realmente curioso es que no es la primera vez que lo consigue: Nathan ya lo hizo en 2011.