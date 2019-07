Hace justo medio siglo, se lanzaba en España todo un himno. Una canción biográfica resultado del encargo de John Lennon a Paul McCartney. 'The ballad of John and Yoko' se coló en todos los guateques y transistores y le coló a los censores de Franco esta estrofa: "You can get married in Gibraltar, near Spain". Que viene a significar 'Podéis casaros en Gibraltar, cerca de España'.

Precisamente, ese 'cerca de España' condenó a la balada al 'prohibido reproducirse'. En pleno conflicto del régimen franquista con Gibraltar, que tenía mayor autonomía de Reino Unido, Franco decidió semanas más tarde incluso cerrar la frontera con el peñón, que es el escenario de la boda de Yoko Ono y John Lennon que relata la canción.

Hubo que esperar hasta 1976 para que se permitiera su edición en España. Una fotografía sonora de su historia de amor firmada por Paul McCartney, quien ha protagonizado recientemente una imagen icónica en Los Ángeles: McCartney y Ringo Star mano a mano de nuevo en el escenario.

Juntos vuelven a dar vida a éxitos que son ya historia de la música y que nos hacen disfrutar de la música y su historia.