'Diario Vivo', el periodismo se sube a los escenarios del teatro para contar historias únicas del oficio

Los periodistas se lanzan frente al micro para contar una historia. Pero esto ni es radio ni tampoco televisión. "Es como si fuera un diario, tiene su parte de internacional, deportes, sociedad... Se va a poder leer, bajo la forma escénica, el diario entero", explica François Musseau, fundador y director de 'Diario Vigo'.

Ese relato, efímero, sólo se cuenta una vez, en un teatro. Y no quedará registrado en ningún otro sitio, mas que en la memoria del público.

"En estos tiempos de las redes sociales y la inmediatez, de repente volver a los orígenes y contarles una historia que no sea reproducible, a mí es lo que más me gustó", añade José Antonio Guardiola, periodista.

Su contenido también es secreto. Lo hacen así con ánimo de preservar la esencia del formato por el que han pasado voces como la de Lucía Méndez, Alfonso Armada o Soledad Gallego Díaz y por el que pasarán las de Iñaki Gabilondo y Pilar Urbano, entre otros.

Eva Herrero, otra de las periodistas participantes, ya asistió como público a una de las sesiones anteriores. "Me encantó, aluciné tanto, que dije, yo tengo que estar ahí. Son historias muy personales que tocan mucho al periodista", explica Herrero Gomar.

El público, que acudirá a ciegas, también es clave. "¿Quién me dice a mí que a lo mejor no va a haber alguien en el público que se levante y me diga que qué hago contando intimidades como la historia que voy a contar? Pero, ¿quién dijo miedo?", añade Celia Blanco, periodista.

La información pasa y no la leerán en ningún periódico. Pero sí en este 'Diario Vivo', como la narraciones que prometen conmover el patio de butacas.