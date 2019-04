¿Cuál de estos perritos calientes es real y cuál no? El reto visual que arrasa en la red

DIBUJOS HIPERREALISTAS DE HOWARD LEE

Uno de los dos perritos calientes de este vídeo no es real, pero a simple vista muy pocos son capaces de distinguir cual es un dibujo. Se trata del rompecabezas que ha arrasado en la red por su dificultad. Son los dibujos hiperrealistas del artista Howard Lee. Se trata de un vídeo que juega con la percepción ocular de los usuarios, que hasta que no ven como se traza la ilustración, no son capaces de distinguir la realidad del trazo.