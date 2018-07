Crystal Fighters y Steve Aoki se incorporan al Arenal Sound

El festival Arenal Sound, que se celebrará en Burriana del 4 al 7 de agosto, ha incorporado al cartel de su séptima edición a Crystal Fighters y Steve Aoki.

La organización del festival que todavía no ha precisado la ubicación definitiva del recinto, sostiene que el certamen de 2016 se celebrará en su emplazamiento original, la playa del Arenal, después de haber presentado la documentación técnica con las medidas correctoras para ajustarse a la sentencia judicial ganada por los vecinos por exceso de ruido, aunque los técnicos del consistorio aún no han evaluado esas medidas y por tanto todavía no han dado el visto bueno a la ubicación.



La organización ha insistido en que la vuelta al recinto de la playa, tras descartar el ubicado en la zona Malvarrosa por motivos del plan de seguridad, es una buena noticia, aunque todavía no es definitiva.



Las nuevas incorporaciones se suman a un cartel con artistas como Two Door Cinema Club, The 1975, Crystal Castles, Kodaline, Vitalic, Miami Horror, Love of Lesbian, Izal o La Pegatina entre otros. La banda Crystal Fighters regresa al festival tras haber anunciado que en 2016 publicarán su esperado nuevo disco. Es una de las formaciones más demandadas por el público de Arenal Sound, por lo que los organizadores han vuelto a incorporar su nombre al cartel.

El DJ Steve Aoki también vuelve al festival tras su exitoso paso por Burriana en 2013. Esta vez lo hace como el décimo mejor DJ del mundo, según el listado que cada año publica la revista Dj Mag, y lo hará para presentar su último disco 'Neon Future Odyssey' para el que se ha rodeado de colaboraciones tan importantes como Linkin Park, Fall Out Boy o Will.i.am.