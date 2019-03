Charlas que enseñan a asumir los errores en el mundo de la música

Miguel está ofreciendo conferencias bajo el título, "yo hice fracasar un grupo de éxito". Mojo Proyect sacó dos discos, fue elegido banda revelación en 2004 y dio más de 350 en cuatro años. Pero una serie de errores muy habituales en los grupos de música condenó a este grupo a su desaparición, algo que Miguel Pantaleón no quiere que vuelva a ocurrir en futuros grupos de música españoles.

Todos los asistentes están relacionados con el mundo musical y quieren conocer algunas claves del fracaso para no caer en él. Algunos de estos errores son el no marcarse objetivos, seguir el impulso y no pensar en la evolución artística son errores habituales.

Otros de los aspectos que se deben de tener en cuenta es la desorganización empresarial, no tener una estrategia, utilizar más músicos de los que se necesitan, o no leer bien los contratos discográficos. Aunque el aspecto más negativo en la supervivencia de un grupo es perder a la cantante y líder de una banda.

Por eso, asumir los errores y saber cambiar a tiempo puede ser el inicio para evitar el fracaso en la música.