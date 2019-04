'Cerca de tu casa' lleva al cine el drama de los desahucios: "La película trata de dar voz a una realidad muy dura"

A través de la historia de una familia sin trabajo, sin dinero y desahuciada, el director Eduard Cortés nos muestra la crudeza de los desahucios en la película "Cerca de tu casa". Pero no de forma convencional.

"Entendí muy pronto que no podía hacer un informativo, que era muy conveniente ponerle una mirada nueva, imprevisible, algo que realmente no estuviera en ese día a día tan abrumador", explica el cineasta. Ese "algo" es la música que sale de las cuerdas vocales de la cantautora Silvia Pérez Cruz, siendo la primera vez que actúa en su vida.

"Yo iba llegando con dudas y no lo tenía claro, porque yo no he hecho nada de actriz", asegura la cantautora. Pero Eduard vio actuar a Silvia en un concierto, se quedó prendado y decidió que tenía que ser ella.

Silvia se ha implicado tanto en la cinta que, además, ha compuesto las canciones que canta en la película. En todo momento quería "que sea una historia que hable de una realidad cruda. Que tenga una utilidad. No sólo el arte por la belleza o por limpiarte, sino ayudar a dar voz a una realidad tan dura como esta", afirma.

Tal y como explican el director y la cantautora, no se trata de enmascarar la realidad, sino de poner el foco en lo que importa de verdad en todo desahucio: las personas.