Del 'bullying' social al institucional, el reivindicador discurso de David Harbour, de 'Stranger Things': "Golpearemos a quienes intenten destruir a los débiles"

La serie 'Stranger Things' fue una de las grandes triunfadoras en la noche de los Premios del Sindicato de Actores de este año, siendo honrada con el galardón al 'Mejor elenco en un drama'. No obstante, la verdadera sorpresa de la gala llegó con el discurso que ofreció el actor David Harbour , quien interpreta al jefe de Policía Jim Hopper en la serie, tras recoger el premio; un discurso que no dejó indiferente a nadie.

David Harbour uses 'Stranger Things' win to diss Trump: "We will shelter freaks and outcasts" https://t.co/GbdAsb8jYb #SAGawards pic.twitter.com/DnmzYvP5jm