Bruce Springsteen actuará en Barcelona, Madrid y San Sebastián en mayo

El músico estadounidense Bruce Springsteen ofrecerá el 14 de mayo en Barcelona el primer concierto de su nueva gira europea, que seguirá tres días después en San Sebastián y continuará el 21 de mayo en Madrid, en lo que serán las tres únicas actuaciones del 'Boss' en España.

Según ha informado la promotora de conciertos Get In, los conciertos españoles de "The River Tour 2016" tendrán como escenarios tres campos de fútbol: el Camp Nou en Barcelona, el estadio de Anoeta en San Sebastián, y el Santiago Bernabéu en Madrid.

El "tour" de Springsteen dio comienzo el 16 de enero en Pittsburgh (EEUU) y en el mes de mayo dará el salto a Europa con estos tres conciertos en nuestro país. El anuncio del inicio de The River Tour en EEUU coincidió con el lanzamiento de "The Ties That Bind: The River Collection. Box Set".

La gira "The River Tour" original comenzó el 3 de octubre de 1980, dos semanas antes de que el trabajo "The River" viera la luz, y siguió en septiembre de 1981.

Durante este periplo, en un total de 140 conciertos, Bruce Springsteen and The E Street Band convirtieron en memorables cada una de sus apariciones, con un gran directo y una puesta en escena incansable, que sigue acompañando al "Boss" en cada una de sus giras. Según confirma Get In, al igual que ha ocurrido en los EEUU, durante la gira europea de Springsteen, sus seguidores tendrán la oportunidad de comprar vía descarga o disco compacto la grabación de cada uno de los conciertos, de forma exclusiva a través de internet.

Los conciertos en España de "The River Tour 2016" están producidos por Doctor Music Concerts, en asociación con Get In en el caso de San Sebastián. El músico estadounidense mantiene un idilio con la capital guipuzcoana desde que, en el verano de 2008, quedó atrapado por los encantos de la ciudad, en la que pasó unas breves vacaciones junto a su mujer, Patti Scialfa, y sus hijos, después de ofrecer un concierto en el estadio de Anoeta.

En aquella ocasión, Springsteen se mezcló entre los bañistas de la playa de la Zurriola, donde sus hijos aprovecharon para hacer surf. El 3 de junio de 2012 Bruce Springsteen volvió a San Sebastián para actuar ante 40.000 espectadores, pero en esta ocasión no se alojó en la ciudad, sino que eligió la localidad vascofrancesa de Biarritz.