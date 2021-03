Durante la celebración de los Premios Goya, España pudo oír algunos de los comentarios más bochornosos y lamentables que se han dado en la alfombra roja desde que este evento comenzara a celebrarse. Durante un directo que TVE retransmitió a través de una publicación en Facebook, los espectadores de todo el país escucharon los aberrantes comentarios machistas que realizaban dos hombres ante la aparición de la actriz Marta Nieto y de otras mujeres.

"Está buena"; "la que no quieras, para mí"; "las demás eran todas esqueletillo. Solamente una cantante, la Nancy Peluso. Bueno, y una que parecía un putón verbenero"; "no sé de dónde la han sacado a esta, macho, pero joder. Digo, esta cobra. Pero puta, puta. Qué pinta, macho". Estas son algunas de las descalificaciones y desagradables palabras que profirieron los mencionados sujetos y que han indignado no solo a internautas y telespectadores. También han provocado un tremendo rechazo en el mundo de la cultura.

Y entre ellos, a la propia Marta Nieto, que no ha dudado en realizar valoraciones al respecto de estos comentarios horas después de que se produjesen. Lo ha hecho a través de su cuenta de Instagram, donde ha realizado una brillante intervención mostrando su indignación por lo sucedido: "Me gustaría gritar de rabia. Por este tipo de comentarios el 8M tiene más sentido que nunca. Porque vuestros juicios machistas que nos cosifican y nos comparan en función de vuestros gustos ridículos debería ser algo que os avergonzaes verbalizar".

En esta línea, Nieto ha señalado que "no son simples comentarios", sino "la muestra de la sociedad en la que vivimos, del derecho de unos a opinar sin consecuencias, y de la obligación de muchas de callar y complacer". Y ha sido tajante respecto a las valoraciones machistas sobre el cuerpo femenino: "Nuestros cuerpos no son para vosotros. No son para vuestro deleite, juicio o experiencias. Nuestros cuerpos son para nosotras. Cómo queramos vestir, cómo los disfrutemos, cómo los luzcamos o no es asunto nuestro".

"Es alucinante el camino que aún nos queda. Qué pena y qué vergüenza", ha lamentado la intérprete, que ha zanjado la cuestión en su cuenta de Instagram con un mensaje de apoyo a mujeres que, como ella, han sufrido episodios machistas similares a lo largo de su vida : "Todo mi amor a mis compañeras maravillosas e inspiradoras. Y qué hartazgo". Las palabras de Marta Nieto han sido recibidas con una ovación por el mundo de la cultura, y también en las redes sociales, a escasas horas de que el feminismo vuelva a reivindicar en España la necesidad de estar presente en todos los sectores de la sociedad como única forma de avanzar por el camino de la igualdad.