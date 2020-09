La cantante y compositora Beatriz Luengo lo tiene claro: "Una mujer tiene que dejar de ser objeto para ser sujeto". Por ello, no ha dudado en versionar el último tema de Maluma, 'Hawai'. En la canción original, el artista viene a decir que su exnovia sigue pensando en él y que comparte todo en redes sociales para que él lo vea.

Una historia que Beatriz Luengo modifica en su letra, quiere contar qué papel tiene la chica en todo esto. Ella vive libre y feliz su vida. "Utilicé la canción para que las niñas, con un lenguaje urbano, digan no soy tuya, no me puedes controlar. Hay una obsesión con que la mujer siempre sea objeto y no, tiene que ser sujeto", apunta la cantante española.

Luengo defiende que "hay que hablar más desde el sujeto" y para hacerlo cree que la música es la herramienta perfecta. "La música es una plataforma maravillosa para hablarle a un público muy joven. Me preocupan mucho las niñas, desde dónde atajan el tema de la sexualidad y de las relaciones", añade la compositora ante las cámaras de laSexta.