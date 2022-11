Para Antonio Banderas el teatro musical va más allá de las pluma y el color. "Es otra cosa, es teatro", expresa el acto de cara al reestreno de 'Company', una obra de Stephen Sondheim donde el protagonista se da cuenta de que lo realmente importante es hacer lo que te gusta con la gente a la que quieres.

Después del susto que le dio su corazón hace cinco años, también Banderas se dio cuenta de que ni el éxito ni el glamour sirve de nada si estás solo. "Sí he pasado mucho tiempo en mi vida solo", confiesa a las cámaras. Y lo dice una de las personas más queridas de España, aunque le cueste aceptarlo. "Yo tengo también mis rollos malos", asegura.

Aún así, tira de un dicho casero para asegurar que él ya viene con la casa limpia. Gracias a ese susto, que califica como "una de las mejores cosas que le ha pasado en la vida". "Un susto en el que le ves la cara a la muerte cerca", recuerda sobre el infarto que sufrió en 2017. Tras ese episodio recuperó su pasión por el teatro, que le lleva ahora a reestrenar este musical, 'Company', que reflexiona sobre las relaciones humanas.

Y al que él le ha añadido una connotación: una reflexión sobre el tiempo que no estaba en la obra original. "Pero que Sondheim me dio permiso para plantearlo así", asegura.

Con esta cercanía habla el actor malagueño de Stephen Sondheim, uno de los mejores autores de musicales de Broadway, responsable de 'West Side Story', 'Swenney Todd' o 'Into the Woods', entre otras. Y no solo eso. "Muy poca gente sabe que era matemático y durante un tiempo escribió con pseudónimo la página de pasatiempos del New York Times", confiesa.

Él, Sondheim, revolucionó el teatro musical. Y aquí están Antonio Banderas y 'Company' para demostrarlo en Madrid, donde estará del 17 de noviembre al 14 de febrero.