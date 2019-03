La nueva alternativa ante la caída de venta de discos

Cada día es más difícil trabajar en el mundo de la música y los datos sobre las ventas de discos en España no son nada buenos. Por este motivo muchos artistas apuestan por la autoedición para obtener independencia a la hora de componer, grabar, producir y editar sus canciones.



La autoedición les permite mucha más independencia no solo para crear su música sino también para recaudar su propio presupuesto o no tener una discográfica como intermediario.



No solo lo hacen las bandas amateurs, artistas de renombre como Amaral o Vestusta Morla se han sumado a este fenómeno del 'hazlo tú mismo". Casi un 70% de los músicos españoles lo hacen.



Se trata de supervivencia. Que auteoedición y éxito comercial sean compatibles es difícil pero mientras los artistas luchen por hacerse oir, el público seguirá queriendo escucharles.