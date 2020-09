Sech acaba de recibir compañía para su 'single' Relación. Y no se ha sumado cualquiera. Este tema, que en su versión original ya ha cosechado más de 200 millones de reproducciones en Youtube, cuenta ahora con algunas de las voces más sonadas del momento, como Rosalía, Daddy Yankee, J Balvin o Farruko. Apenas han pasado unas horas del estreno del 'remix' y las redes sociales ya echan humo.

El propio Sech ha confirmado el porqué de la renovación: "El remix de Relación surgió de una idea que se me vino a la cabeza sobre cómo se podía hacer una canción más fuerte y un supervídeo", relata el cantante, que asegura haber querido explorar cómo sería un amor de "fuera de este mundo" en su vídeoclip.

Precisamente, este ha sido uno de los cambios más notorios con respecto a la primera versión. A diferencia del vídeo que lanzó Sech a principios de abril, en el que se cuenta la historia de una chica que lo ha dejado con su pareja, ahora se apuesta por una trama que relata el desamor entre dos astronautas. Como es habitual en los vídeos en los que Rosalía está presente, la estética y las coreografías han pasado a un primer plano.

La letra, guiada en todo momento por el estilo de Sech, sigue los claroscuros a los que el reggaetonero panameño nos tiene acostumbrados, y tiene un claro mensaje de redención, cuyo guante ha recogido Rosalía: "Si llevo tantas cadenas no es pa' que nadie me amarre / no dejo que nadie a mí, el cora' me desgarre", canta la artista española.

15% del tema para cada uno: Yankee, Farruko, Balvin, Rosalía y Sech

"El primero que se montó en el tema fue Balvin. Lo llamé y le dije: 'Bro, en verdad, tengo esta idea y te escucho en esta parte", cuenta Sech. La reacción del cantante colombiano, ante tal proposición, fue inmediata: "Bueno, vamos a darle pues", respondió. De ahí empezó el reclutamiento de nuevas voces. "Entraron Daddy Yankee, Farruko y Rosalía", sentencia la estrella panameña.

Cada uno de los artistas invitados tiene la misma participación: un porcentaje del 15 por ciento del tema de cuatro minutos siete segundos. Además, cuentan con suficiente tiempo como para dejar claramente su sello.

Por otra parte, Sech desvela los escondrijos de su novedoso videoclip, producido en Miami, y que muestra la llegada de los astronautas a un nuevo planeta: "Allí, ellos revelan uno al otro la verdad sobre sus sentimientos, antes de dejar atrás todo lo que los une a un mundo lleno de reglas insignificantes y sin sentido", cuenta.

El artista detalla la profundidad que buscaba con este relato: "Mientras ambos astronautas viajan por el nuevo mundo, la mujer se enfrenta a la realidad del pasado de su amante", espeta, y continúa: "El viaje los lleva a ambos a pasar por un momento de retrospección, empoderando a la mujer a través de una serie de visiones para moverse del pasado, perdonar y aceptar su futuro". La clave, la resume en una frase: "Ahora, todo ha cambiado", expresa.

El resultado es una canción en la que Daddy Yankee, J Balvin y Farruko se amoldan a la dureza de un 'single' que se antojaba como lento. Rosalía, por otra parte, deja la nota original ante la satisfacción de Sech, que con apenas dos palabras resume su talento: "Una bendición".