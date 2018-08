Aretha Franklin se encuentra "animada, consciente y bromeando", según su sobrino

"Está alerta, riendo, bromeando, es capaz de reconocer a la gente", aseguró su sobrino, después de que se revelase la grave situación de la artista, y agregó: "La familia está allí con ella, está en casa". Según el sobrino de "la reina del soul", Franklin, de 76 años, mantiene atención en conversaciones prolongadas y es completamente consciente de su situación, pero después de las informaciones publicadas, que prácticamente la daban por desahuciada, su familia prefiere que se aleje de la televisión y los medios.

"Está viendo la televisión, así que Dios no lo quiera, que no vea todo esto de que 'Aretha está muerta', no quiero que pierda el ánimo con eso", añadió Tim. Un amigo de la artista ha confirmado a "People" que la cantante ha "estado enferma durante mucho tiempo" y que sus seres queridos han sido advertidos de que "la muerte es inminente". Sin embargo, su familia prefiere ser optimista y, aunque la cantante "está enferma", sus parientes tratan de mantener el ánimo.

"Creemos que lo superará, cree que lo superará, y eso es lo importante", insistió su sobrino a la revista. La salud de la legendaria cantante de soul ha estado en el punto de mira en los últimos meses, en los que ha habido rumores sobre el supuesto cáncer que sufre, aunque Franklin siempre ha sido muy discreta al respecto y no lo ha confirmado. Nacida en 1942 en Memphis, Tennessee, EE.UU. Franklin lleva en la música desde los años 50 y cuenta con grandes éxitos como "Respect" y "Spanish Harlem", aparte de haber ganado dieciocho premios Grammy.

En 1979 recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y, en 1987, fue la primera mujer que ingresó en el salón de la fama del "rock and roll". Además, cantó en la ceremonia de investidura como presidente de Barack Obama, 2009-2017, en enero de 2009, al igual que lo había hecho antes en la de Bill Clinton, 1993-2001. Su última actuación fue en noviembre de 2017 para un concierto en Nueva York de la Fundación Elton John para la lucha contra el sida. En marzo de este año, Franklin canceló dos conciertos en Nueva Jersey por "recomendación médica", según indicó entonces su equipo, que también anunció que la artista no actuaría en Nueva Orleans en abril.