Arbo celebra la Fiesta de la Lamprea Seca, un pez poco conocido cuya clave es la preparación

Arbo, en Pontevedra, se viste de gala para recibir a cientos de personas en la Fiesta de la Lamprea Seca. 19 años ya celebrando esta jornada donde la clave está en la preparación del pescado: “Tiene que ser un preparado muy rápido porque si se pasa son pescados que son muy delgados y entonces quedaría muy seco”.

De ahí que las variedades más solicitadas sean en empanada o rellena de jamón y huevo: “Se rellena toda. Se ata todo con un cordel y después se cuece”. Pero este pez poco conocido y no demasiado consumido, salvo en Galicia, genera opiniones para todos los gustos: “A mí me da un poquito de cosica comerla”, “o te gusta o no te gusta. La lamprea es lo que tiene”.

Pero para los poco admiradores siempre hay una solución, por ejemplo, degustarla en paté: “Como no me gusta la lamprea, pensé ‘voy a hacer algo diferente’”. Aunque también hay auténticos enamorados rendidos a su sabor: “El vino bueno y la lamprea también y a disfrutar”. Platos y platos, eso sí, acompañados siempre por un buen ribeiro.