Andrés Calamaro, sobre la Memoria Histórica: "No me molestan los nombres de las calles, estoy acostumbrado"

El cantante Andrés Calamaro vuelve con un nuevo disco de rock y habla con laSexta sobre música, toros, Memoria Histórica, e incluso del auge de la extrema derecha. "No me molestan los nombres de las calles, sinceramente no sabemos quiénes son, seguramente la mayoría sean masones, gente de la burguesía que explotó al pueblo", señala.