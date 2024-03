El alcalde de Ourense impide a la oposición oficiar bodas en el Ayuntamiento. Quiere ser él que case. "Nosotros las estamos haciendo más amenas que nadie y también queremos tener un distintito que los concejales de la oposición no están a la altura", explica a los micrófonos.

Así, Gonzalo Pérez Jácome ha asegurado a laSexta que quiere convertir Ourense en una ciudad de bodas, como Las Vegas. Pero no todos están dispuestos a ser casados por un alcalde, conocido también por sus excentricidades

En el resto de municipios de España los novios pueden escoger al concejal que oficie la ceremonia, siempre con el consentimiento del alcalde de turno. Pero Jácome no lo autoriza. En el salón de plenos es donde se celebran las bodas en Ourense, donde el alcalde no solo las oficia sino que también es capaz de ponerle la música. Se atreve con la Marcha Nupcial y com Metálica, como se puede ver en el vídeo de portada.

El concejal de la oposición, que oficiaba antes buena parte de las bodas cree, que la decisión es un ataque de celos. "Pretende aumentar su popularidad y si no lo consigue por las buenas, lo consigue por las malas", explica Pepe Araújo, del PP.

Los ourensanos se debaten entre el 'sí quiero' a Jácome o el dejarle plantado. "Es decisión tuya", sostiene un vecino. "Me gustaría poder elegir quién", añade otra. Pero si se casan en Ourense, cuenten con Jácome en el álbum de fotos.