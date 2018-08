Alcalá de Henares veta a dos raperos por sus letras machistas: "Me follo a sus putas y ninguna me convence"

NO ACTUARÁN EN LA LOCALIDAD

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares se niega a que los raperos Kidd Keo y Kaydy Cain, autores de letras machistas como "donde me voy dejo una puta y tengo otra donde quiero", actúen en un festival el próximo 22 de septiembre. Dice que no cederán un espacio público para una actuación así, pero el promotor aún no los ha eliminado del cartel.