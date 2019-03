A ritmo de Queen y vestidos para la ocasión un centenar de ciclistas recorre el centro de Madrid en homenaje a Freddie Mercury

LO RECAUDADO SE DESTINARÁ A LA FUNDACIÓN DEL CANTANTE

Freddie Mercury, líder de Queen y autor de temas como 'We are the Champions' o 'Bohemian Rhapsody', hubiera cumplido 71 años el próximo martes. Todo lo recaudado se destinará a la ONG que, en memoria del cantante, lucha contra el sida en todo el mundo.