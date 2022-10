WhatsApp ha vuelto a caer: la 'app' de mensajería por excelencia ha comenzado a dar fallos a lo largo de la mañana, no solo en España, sino en diferentes puntos del planeta. Sobre las 8:30 es cuando la aplicación ha registrado una serie de fallos que, en nuestro país, han comenzado afectando únicamente a los chats de grupo. Según DownDetector, donde se muestran las notificaciones de problemas enviadas por los propios usuarios, a partir de este momento los registros de fallos en la herramienta han crecido, al tiempo que lo han hecho los comentarios en otras redes sociales como Twitter, donde se han visto comentarios desde diferentes regiones.

Si bien WhatsApp no ha notificado nada de manera oficial, el nombre de la 'app' de mensajería se ha convertido en 'trending topic' en escasos minutos, con decenas de personas escribiendo sobre la situación. Aunque los primeros errores se registraron en chats de grupo —sí que se podía ver que algún miembro del chat estaba escribiendo, pero los mensajes nunca llegaban a ser enviados—, pasadas las 9:00 de la mañana el servicio ya estaba completamente caído.

Como suele ocurrir en estos casos, muchos usuarios se han ido directamente a sus tiendas de aplicaciones para descargarse alguna alternativa con la que seguir chateando, en el mejor de los casos, con amigos y familiares, y en el peor, con los equipos de trabajo con los que se suelen comunicar a través de esta vía. Y, como también suele ocurrir en estos casos, el humor se ha apoderado de las redes sociales. "Ante la caída de WhatsApp, lo que sea me lo decís por Bizum", escribe @moedetriana. Google ha aprovechado para recordar el uso de su servicio de correo y mensajería directa de Gmail, mientras que el mítico @CoronaVid19, el Coronavirus de Twitter, ha bromeado con aquella frase de Isabel Díaz Ayuso con su peculiar definición de libertad en Madrid en la que aseguraba que es una ciudad en la que puedes "cambiar de pareja y no encontrártela nunca más". "Ni en Madrid ni en WhatsApp te vas a encontrar con tu ex".

No es la primera vez que WhatsApp sufre una caída de este tipo, ni tampoco la segunda. Hace poco más de un año, en octubre de 2021, WhatsApp sufrió otra caída global, esta vez de la mano de sus 'primos' Instagram y Facebook, que dejaron de funcionar en todo el mundo en torno a una hora. El experto en ciberseguridad Javier Sanz, apuntaba entonces a un problema de conectividad en los servidores o a una actualización del 'software'. En aquella ocasión, la compañía emitió un comunicado en el que explicaba que la causa de la interrupción no había estado relacionado con ningún ataque, sino con gestiones de la red con la que trabajan a nivel interno.