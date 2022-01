Un estudio realizado por la Universidad de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, ha concluido que los test de saliva de COVID-19 son las pruebas más eficaces para detectar la nueva variante ómicron del coronavirus.

En el estudio, en el que se compararon pruebas de 382 pacientes infectados, los test de saliva detectaron el coronavirus el 71% de las veces, mientras que en las muestras nasales lo lo hicieron al 100%. Por el contrario, con pacientes de ómicron, las muestras de saliva detectaron el virus el 100% de las veces. Te explicamos cómo realizarte de manera correcta un test de saliva COVID-19:

-No consumir alimentos antes de la prueba: se recomienda que durante al menos 10 minutos antes de realizar la prueba no se consuman bebidas o alimentos para que no interfieran en el resultado de la prueba.

-Desinfección de manos: es necesario desinfectar las manos de forma exhaustiva para evitar que las pruebas dejen de funcionar correctamente.

-Toser: es necesario toser con fuerza cinco veces antes de escupir para recoger la mucosidad de la vías respiratorias.

-Escupir: a continuación debemos escupir el esputo en la boquilla hasta alcanzar la línea de control del recipiente y procederemos a mezclar la muestra con la solución en el tubo.

-Agitar la mezcla: finalmente cerraremos con el tapón cuentagotas el tubo de la muestra y lo agitaremos repetidamente -unas 20 veces- para mezclar bien ambos líquidos. Finalmente añadiremos 3 gotas en el agujero de la placa reactiva. Una vez depositado, debemos esperar unos 15-20 minutos hasta obtener el resultado.

-Resultados: los resultados se interpretan de la siguiente manera: si aparece la raya T, el resultado será positivo, aunque la raya aparezca muy tenue. La raya C (Control) debe aparecer siempre, de lo contrario el test no se habrá realizado bien. Si han pasado los 20 minutos y solo aparece la raya C (control) es el resultado será negativo.

En el caso de dar positivo, el siguiente paso sería aislarnos y llamar a nuestro médico habitual para que nos muestre los pasos a seguir.

Según señala AEMPS, "las pruebas de autodiagnóstico no serán consideradas para el diagnóstico de confirmación de infección activa ni en personas con síntomas ni en asintomáticos" sino que los resultados positivos de estos test "se considerarán casos sospechosos que deberán confirmarse en un centro sanitario mediante una PDIA".

En el caso de que demos negativo, pero hayamos estado con un contacto estrecho o incluso si tenemos síntomas, es importante tener una cierta precaución, y en cualquier caso, seguir con las medidas de seguridad.