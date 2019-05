'Sentir' los síntomas de la esclerosis: así es la vida de quienes padecen esta enfermedad

Cada día, Alejandra se levanta cansada. Se ducha, se viste, le quema la piel: no tiene sensibilidad. "No noto la sensación de caricia", nos cuenta. Pero le duele la cabeza: "No recuerdo lo que es vivir sin dolor". Es maquilladora, pero le han puesto barreras que no tiene.

Su última jefa, al conocer su diagnóstico, le dijo "no vales para tu trabajo, no vales para nada. Hasta luego", según nos cuenta Alejandra. Le quitaron la ilusión. "Es importante que la sociedad sepa lo que es la esclerosis. No tiene nada que ver con los huesos, no se pega", explica.

La esclerosis es una enfermedad degenerativa que afecta al sistema nervioso central. "Hablamos de fatiga, de visión borrosa, de dificultad en el control de los esfínteres", señala Ana Polanco, directora de Corporate Affairs de Merck.

laSexta prueba cómo es vivir con esclerosis múltiple con unas gafas de realidad virtual: hay síntoma de pérdida de equilibrio. El doctor Llaneza, expero en esclerosis, experimenta la visión borrosa. Además, con pesas y aletas en los pies, hay que intentar caminar sobre una colchoneta. No obstante, entre todos podemos ayudarles a superar las barreras.